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Компания CD Projekt RED собирается представить геймплейный трейлер дополнения Phantom Liberty к ролевой игре Cyberpunk 2077 в рамках шоу Opening Night Live на грядущей выставке gamescom 2023. Информацию об этом обнародовали сами поляки в своём микроблоге.

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Напомним, церемония открытия выставки Opening Night Live начнётся 22 августа в 21:00 по московскому времени. Церемония должна продлиться около двух часов. Чуть ранее мы вам писали, что на gamescom 2023 о своём участии заявило рекордное количество участников. Уже сейчас заявлено, что мероприятие посетят более 1220 компаний из 63 стран, — это на 7 % больше показателей по прошлому году.

Доля иностранных компаний выросла до 76 % по сравнению с 75 % в прошлом году. Организаторы выставки признались, что выставочную площадь они увеличили до 230 тысяч квадратных метров, что тоже является рекордом. Само мероприятие пройдёт в период с 23 по 27 августа.

Дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 поступит в продажу 26 сентября текущего года на ПК, PS5, Xbox Series X и S.