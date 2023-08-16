Фанаты действительно просили добавить его уже очень давно.

Разработчики из компании Blizzard приступили к тестированию полностью одиночного режима для Diablo III. Речь идёт о режиме Sol Self Found, который также обзаведётся собственными рейтингами лучших игроков, а также хардкорной версией. Новинка доступна в рамках патча 2.7.6 PTR в актуальной тестовой сборке.

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Blizzard уверена, что новый режим должен «закалить игроков», поскольку он не предусматривает получение бонусов от совместного прохождения. Для нахождения в Solo Self Found нужно выбрать опцию Solo Hero («Одинокий герой») при создании своего персонажа, после чего начать кампанию в режиме приключений. Все эти нововведения появятся в рамках апдейта Visions of Enmity («Видения ненависти»).

Грядущий апдейт для Diablo III добавит в игру ещё несколько изменений, но все они не претендуют на роль ключевых. Разработчики также заменили несколько монстров испытаний и увеличили количество контрольных точек на полях сражений и не только.

Любопытно, что о добавлении режима одиночного прохождения игроки просили Blizzard долгие годы, но те прислушались к ним только сейчас. В полностью однопользовательском режиме, который также доступен и в героическом варианте, геймеры не смогут рассчитывать на помощь друзей, получение бонусов за нахождение в группе или обмен предметами. Именно поэтому у режима будет своя таблица лидеров.

Наконец, эндгейм-система Совершенствования с новым патчем получит ограничение в 800 очков на героя. Раньше у игроков была возможность бесконечно вкладываться в очки в основную характеристику класса и защиту, что давало преимущество тем, кто больше играет.

Публичное тестирование «Видений ненависти» началось сегодня, 16 августа, и продлится до 29 числа. По идее, запуск апдейта должен состояться сразу после завершения всех мероприятий по тестированию.