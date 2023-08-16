Релиз состоится 6 сентября.

Ожидаемая поклонниками жанра (и не только ими, давайте уж честно) ролевая игра Starfield ушла «на золото». То есть, больше переносов точно не случится, проект действительно поступит в продажу в ранее оговоренные сроки. Об этом разработчики из компании Bethesda объявили у себя в микроблоге.

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Также было объявлено, что предзагрузка клиента Starfield на Xbox и в Microsoft Store начнётся 17 августа, в Steam скачать основной массив данных разрешат скачать с 30 августа.

Starfield поступит в продажу 6 сентября текущего года на ПК, Xbox Series X и S. Для тех, кто оформил предзаказ, доступ к игре откроется 1 сентября. Но речь идёт о владельцах Premium-издания стоимостью 100 долларов.

Starfield — это первая за 25 лет новая игровая вселенная, созданная Bethesda Game Studios, авторами TES V: Skyrim и Fallout 4. Ну, и не только указанных игр, но именно так данный проект преподносят в Steam. Действие проекта происходит в 2330 году, когда люди стали осваивать планеты за пределами Солнечной системы. Геймеру предстоит вступить в ряды «Созвездия» и покорить космос, занявшись исследованием более 1000 планет, городов, баз и причудливых миров.

К сожалению, из-за политика Microsoft ролевая игра Starfield не будет официально доступна для игроков из РФ и РБ. Зачем здесь было употреблено слово «официально» — вы и сами знаете.