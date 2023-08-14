Очень всё скромненько.

Разработчики из студии FromSoftware опубликовали полноценные системные требования ролевого экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Напомним, первоначальная конфигурация с минимальными требованиями была опубликована в Steam в апреле, но сейчас авторы немного её подкорректировали и добавили полные описания.

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Итак, минимальные системные требования выглядят следующим образом:

ОС: Windows 10 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 7 1800X или AMD Ryzen 5 2600;

оперативная память: 12 Гбайт; видеокарта: GeForce GTX 1650 или Radeon RX 480 (GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600 для рейтрейсинга);

место на диске: 60 Гбайт;

другое: DirectX 12.

Рекомендуемые системные требования выглядят следующим образом:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 2700X или AMD Ryzen 5 3600;

оперативная память: 12 Гбайт;

видеокарта: GeForce GTX 1060, Radeon RX 590 или Intel Arc A750 (GeForce RTX 2070, Radeon RX 6650 XT или Intel Arc A770 для рейтрейсинга);

место на диске: 60 Гбайт;

другое: DirectX 12.

Armored Core VI: Fires of Rubicon должна поступить в продажу 25 августа. Проект предложит игроку управлять собственной мехой в зрелищных сражениях на бешеной скорости, в которых дозволяется двигаться на любой скорости и в любом направлении.

Авторы очень гордятся продуманной системой персонализации мехи, которая позволяет подстраивать её под свой стиль. Они также подчёркивают, что выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию.