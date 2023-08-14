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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Assassin’s Creed Mirage отправилась в печать и выйдет на неделю раньше, чем планировалось
Главное, чтобы качество проекта не удивило геймеров. Имеется в виду, неприятно.

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За последние годы, если не сказать десятилетие, мы привыкли к тому, что видеоигры практически никогда не выходят в изначально обозначенный срок. Что-то вечно помешает: то внезапно обнаруженная ошибка, то какая-нибудь глобальная чехарда вроде пандемии, то ещё какое-нибудь событие. Но в редких случаях игры переносят и на более ранний срок. И вот, пополнить список тех, кто могут удивлять, решили в Ubisoft, объявившие сегодня о том, что Assassin’s Creed Mirage появится в продаже 5 октября вместо изначально запланированного 12 октября.

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Вместе с тем стало известно, что игра отправилась в печать. Тем самым девелоперы дают нам понять, что работа над игрой завершена за два месяца до релиза.

Напомним, что в Assassin’s Creed Mirage мы отправимся в Багдад и будем играть за Басима — мелкого городского воришку, который впоследствии станет ассасином. Вот так: Ордену свободолюбивых парней и девчат в капюшонах, по большому счёту, безразлично ваше происхождение и то, чем вы занимались «на гражданке».

#ubisoft #assassins creed mirage
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