Игра вышла меньше двух недель назад, а её уже «спидранят». Это показатель уровня.

Одним из критериев признания той или иной синглплеерной видеоигры со стороны геймерского сообщества является желание этого самого сообщества устраивать в её рамках так называемые спидраны — прохождения на скорость. Что ж, Baldur’s Gate 3 этот тест, определённо, прошла, и первый рекорд скорости её прохождения уже был установлен спидраннером под ником Mae, которому удалось «пробежать» новинку за 10 минут и 3 секунды в категории Any%.

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Для тех, кто не сведущи в спидраннерской терминологии, отметим, что категория Any% подразумевает, что в рамках «забега» необходимо с максимальной скоростью дойти непосредственно до сюжетной концовки игры — без выполнения побочных заданий, ликвидации необязательных боссов, сбора различных предметов и так далее. При этом допускается применение неоднозначных игровых механик, позволяющих сократить время прохождения. В данном случае спидраннер использовал заклинание усиленного прыжка, коим «пропрыгал» до одной из наиболее быстро достижимых концовок игры.

Baldur’s Gate 3 в полноценном виде вышла 3 августа и уже успела установить несколько рекордов «онлайна». Судя по популярности и пользовательским оценкам, перед нами один из главных (если не главный) претендентов на звание игры года.