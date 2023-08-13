Автор — разумеется, не Майк Подсмит.

Разработчики из CD Projekt RED сообщили о выходе «захватывающего» романа по вселенной Cyberpunk 2077, автором которого является польский фантаст Рафал Косик. Само произведение получило название Cyberpunk 2077: No Coincidence, в центре сюжета которого находится группа незнакомцев, которых заставили шантажом ограбить конвой мегакорпорации «Милитех». Как вы понимаете, всё в какой-то момент пошло не по плану.

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Среди ключевых персонажей сама CD Projekt RED упоминает хакера, риппердока, техника, ветерана-ренегата и даже «спящего агента». Всё действо будет происходить в Найт-Сити, который на правах ключевой локации тоже заявит о себе. Роман Cyberpunk 2077: No Coincidence доступен как в печатном, так и в электронном виде. Его также можно «употребить» в виде аудиокниги, где весь текст читают актёры озвучки Ви на английском и польском языках. Причём, речь как о мужских, так и о женских голосах.

Если вас данное произведение заинтересовало, то вот здесь доступен отрывок из первой главы романа на английском языке. Напомним, в сентябре в продажу поступит большое дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077.