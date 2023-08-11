Это тот случай, когда лучше не болтать лишнего, а просто и спокойно работать, дабы потом не сесть в лужу.

За последние несколько лет мы так привыкли к хвастунам и пиарщикам во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в производстве видеоигр, что когда кто-то выбивается из этого, справедливости ради, неуместного поведения, то начинает казаться, будто что-то не так. На самом деле, конечно, всё именно так, как и должно быть, и сегодня разработчики ремейка «Готики» без лишней помпы просто показали свежий трейлер новинки.

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В нижеуказанном ролике показали расположенное в Долине Рудников поселение Старый Лагерь, а также быт населяющих его заключённых. Ничего экстраординарного в свежем видео нет, но его публикацией девелоперы хотя бы напомнили сообществу о существовании ремейка культовой игры.

К сожалению, сроками выхода ремейка, даже приблизительными, авторы в этот раз с нами не поделились. Впрочем, в большинстве случаев лучше не обещать лишнего, спокойно работать и создавать проект, который как минимум не ударит в грязь лицом перед оригиналом.