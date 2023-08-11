Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В свежем трейлере ремейка «Готики» показали Старый Лагерь, но не огласили дату выхода проекта
Это тот случай, когда лучше не болтать лишнего, а просто и спокойно работать, дабы потом не сесть в лужу.

реклама

За последние несколько лет мы так привыкли к хвастунам и пиарщикам во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в производстве видеоигр, что когда кто-то выбивается из этого, справедливости ради, неуместного поведения, то начинает казаться, будто что-то не так. На самом деле, конечно, всё именно так, как и должно быть, и сегодня разработчики ремейка «Готики» без лишней помпы просто показали свежий трейлер новинки.

реклама

В нижеуказанном ролике показали расположенное в Долине Рудников поселение Старый Лагерь, а также быт населяющих его заключённых. Ничего экстраординарного в свежем видео нет, но его публикацией девелоперы хотя бы напомнили сообществу о существовании ремейка культовой игры.

К сожалению, сроками выхода ремейка, даже приблизительными, авторы в этот раз с нами не поделились. Впрочем, в большинстве случаев лучше не обещать лишнего, спокойно работать и создавать проект, который как минимум не ударит в грязь лицом перед оригиналом.

#thq nordic #gothic #gothic remake #готика
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Состоялся релиз Jagged Alliance 3 — игроки в целом довольны новинкой
Тепло принятая публикой стратегия Jagged Alliance 3 получила свою демоверсию в Steam
Анонсирована Titan Quest II
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
28
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
13
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
44
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
10
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
3
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
17
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
5
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
29
О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов
+

Сейчас обсуждают

alekssan
23:47
Ну вот за эти ценности от США, на месте монголов я бы не стал иметь дела с ними, цитата из статьи: Камала Харрис сказала, что США и Монголия будут совместно решать глобальные проблемы, включая климат...
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
Юрий Иванов
23:47
А ты ради чего написал всю эту фуфлятину?... Вот ,вот.. Зеленский тоже ради зелени
Госдеп США: Мы не принуждаем Украину к отказу от переговоров
Павел Шичкин
23:42
Дорогой тезка. Мне всегда очень странно слышать ожидания, что зарплата должна вырасти, а цены упасть. Этого не может быть. Я поясню: в тот же самый хлеб вложено огромное количество труда. И все за сво...
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Shinvandam Shinvandanovich
23:37
Будем знать что 18 самолётов за полтора года это мало . Молчал бы и не позорился
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
REY_B_
23:32
Тут догоняют, там втройне простирают.... Когда-то США в технологическом плане великолепно помогала Европа, но теперь её они же и угробили. Поэтому лучше посмотрю индекс S&P 500. Сейчас это прямой пока...
19fortyfive: США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия от Китая и России
REY_B_
23:30
Атака в лоб, города, который не имеет ни стратегического, ни тактического значения? - Куда лучше было сворачивание в трубочку фронта ВСУ, фланговым ударом. С выходом сначала к Красному Лиману, затем к...
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
32Влад32
23:27
Не критиковать надо, а суд над ним провести.
Новый российский учебник истории критикует деятельность Горбачева
32Влад32
23:25
Там и останутся.
Washington Post: первые шесть украинских пилотов F-16 не закончат обучение до лета 2024 года
Олег
23:24
Каждый раз обсасываете поставку какой то хрени, как будто старье из 50 танков может что то поменять
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
32Влад32
23:24
Мозги бы им поставить. Чтобы поняли, что ничего у них не выйдет.
Маркарова назвала приоритеты вооруженной помощи США для Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем