Игры хорошие.

В магазине Epic Games Store началась раздача сразу двух игр. До 17 августа пользователи могут забрать себе две игры — глобальную стратегию Europa Universalis IV и симулятор надсмотрщика Orwell: Keeping an Eye on You.

Europa Universalis IV предлагает игрокам создать доминирующую в мире империю, это требует попутного овладевания искусством дипломатии и торговли. Данный проект предлагает геймерам провести вверенную страну сквозь четыре насыщенных столетия. Игра начинается во времена позднего Средневековья и длится вплоть до века революций.

«Правьте своими землями и добивайтесь мирового господства, наслаждаясь несравненной свободой действий, проработанным игровым процессом и исторической точностью. Вам предстоит творить историю, и да прославится ваша империя в веках», — гласит официальное описание проекта в Steam. Там же у него имеется 86 % положительных отзывов из более 80 тысяч написанных.

Orwell: Keeping an Eye on You — это буквально игра про Большого брата, стать которым предстоит геймеру. Ему придётся исследовать жизни граждан, чтобы найти виновных в серии террористических актов. Информация из интернета, личные сообщения и файлы — у вас есть доступ ко всему. Но нужно быть осторожным, поскольку любая предоставленная информация будет иметь последствия. В Steam у проекта есть 91 % положительных отзывов из более 7,8 тысячи написанных.