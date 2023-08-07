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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: новая короткометражка Overwatch 2 и трейлер первых PvE-миссий
Игра, кажется, развивается, да?

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Компания Blizzard в данный момент занята подготовкой к шестому сезону Overwatch 2 под названием «Вторжение». В рамках данного сезона должно произойти несколько изменений, среди ключевых направлений развития стоит отметить появление PvE-миссий. Именно последним посвящён новый трейлер.

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Также разработчики показали новую короткометражку, посвящённую капитану Соджорн. Занятно, что на момент написания данной заметки ролик доступен для просмотра только в клиенте игры, но на других каналах в YouTube.

Что касается первых PvE-заданий, то их будет мало. В дебютной волне миссий игроки узнают о противостоянии группы разумных роботов «Нуль-сектор» и организации Overwatch. В трейлере нам показали Гэндзи, Бригитту, Торбьёрна и Лусио — хорошо известных героев игры.

По случаю выхода короткометражки «Предназначение» компания Blizzard запустила в Overwatch 2 мини-событие, которое завершится с запуском нового сезона. За выполнение заданий в рамках ивента можно получить: значок «Мститель», граффити «Снова в бой», эмоцию «Хохот», а также лучший момент матча «Оптика».

Сезон «Вторжение» стартует 10 августа, для этой главы авторы приготовили три PvE-миссии, каждая из них пройдёт в отдельной локации: Гётеборг, Торонто и Рио-де-Жанейро. Доступ к этому контенту откроется только после покупки специального набора, в который включены 1 тысяча монет, легендарный скин на Соджорн и разблокированный доступ к этому персонажу. А бесплатно игроки смогут получить кооперативный режим, новый PvE-режим, героя поддержки и многое другое.

#blizzard #overwatch 2
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