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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Первое дополнение к шутеру Atomic Heart, посвящённое роботу Элеоноре, поступило в продажу
Называется «Инстинкт Истребления».

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Разработчики из компании Mundfish объявили о выходе дополнения «Инстинкт Истребления» для шутера Atomic Heart. Данное DLC поступило в продажу 2 августа на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Первое сюжетное дополнение отправит игроков в комплекс «Менделеев», где им предстоит узнать правду об Элеоноре — многофункциональном сборочном аппарате со своей уникальной личностью.

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В описании к DLC указано, что игрокам придётся «погрузиться в безумие ИИ и обуздать его Инстинкт Истребления». Также в дополнении появились новые враги (способны менять форму), два дополнительных оружия и возможность манипулировать временем при помощи перчатки.

Создатели Atomic Heart дали понять, что в DLC игроки встретятся с одним новым персонажем, профессором Лебедевым, а также с хорошо знакомыми героями, которые «откроются по-другому при неожиданных обстоятельствах».

Напомним, для жителей РФ, РБ и других стран СНГ шутер Atomic Heart доступен на ПК только в VK Play. Купить его там можно за 399 рублей, в Steam у вас попросят 10 долларов или 169 лир. Также по случаю выхода DLC авторы решили продавать Atomic Heart со скидкой 40 %. В том же VK Play ценник стартует с 1649 рублей, в Steam — от 40 долларов или 461 лиры.

#atomic heart #mundfish
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