Проект неприоритетный, а у Nightdive и без того полно работы.

Весной 2020 года студия Nightdive, активно вдыхающая новую жизнь в давным-давно технически устаревшие проекты, объявила о том, что трудится над ремастером сравнительно известного в своё время боевика SiN. Изредка студия делилась новостями о проекте, но вскоре тема заглохла, и вот, сегодня стало известно, что обновление SiN поставлено на паузу.

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Как сообщили представители Nightdive Studios, сейчас коллектив загружен работой над более приоритетными проектами, потребовавшими большего количества времени на своё производство, чем изначально планировалось, и лишних ресурсов на обновление SiN у него на данный момент нет.

Nightdive дополнительно уточнила, что работа над SiN Reloaded, а именно так называется обновлённая версия боевика, ставится на паузу, а не отменяется. Проще говоря, к производству данного проекта коллектив вернётся, когда найдёт на это время и средства.