Хорошая игра, получается?

25 июля в продажу поступил ролевой боевик Remnant II, представляющий собой сиквел тепло принятого в своё время ролевого боевика Remnant From the Ashes. То, что новинка имеет оглушительный (в масштабах проекта, естественно) успех, было очевидно в первый же день после релиза: уже тогда пиковый «онлайн» игры в Steam перевалил за сто тысяч пользователей, что свидетельствует о высоком темпе продаж боевика.

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И вот, логичный подсчёт подтвердился. Сегодня разработчики из Gunfire Games совместно с издательством Gearbos Publishing поведали о том, что продажи Remnant II превзошли ожидания, перевалив за один миллион копий за первую неделю.

По словам представителей студии-разработчика и издателя, они «в восторге от происходящего» и благодарны сообществу фанатов Remnant, которые поддерживали команду в ходе разработки сиквела.

Что до пользовательских оценок Remnant II, то они высокие, но не запредельные. Проще говоря, перед нами просто хороший, достойный экшен, но явно не шедевр в своём классе и жанре.