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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер-знакомство с новым героем Apex Legends, коим стал переработанный Ревенант
Слухи про это изменение ходили в фанатских кругах уже давно. Бедная Лоба.

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Разработчики из Respawn Entertainment совместно с издательством Electronic Arts опубликовали вторую часть короткометражного мультфильма «Код убийства», действие которого происходит во вселенной Apex Legends. Видео интересно ещё и тем, что оно не только обнародовало название нового сезона («Воскрешение»), но и представило переработанного героя Ревенанта.

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«Крипто взламывает оставленный фрагмент Ревенанта и обнаруживает пугающие изменения. Ревенант всё меньше может себя контролировать… Кто же им управляет», — гласит официальное описание к видео. Собственно, переработанная версия героя класса «Штурм» Ревенант и станет главной новинкой нового сезона.

Ревенант, как становится понятно по видео, получил новый облик. Более того, умения у этого персонажа тоже абсолютно новые. Разработчики заявили, что персонаж будет открыт для каждого игрока в течение всего сезона. За выполнение определённых заданий до конца сезона можно будет открыть облик Ревенанта навсегда.

Ещё в сезоне «Воскрешение» геймеры смогут опробовать два режима из «Сборника» («Оружейная гонка» и «Командный бой насмерть») на карте «Расколотая луна». Также, по традиции, к старту сезона представят новый рейтинговый сезон и боевой пропуск. Хочется верить, что проблемы с рейтинговым режимом останутся в прошлом — то есть, уйдут вместе с «Арсеналом».

Разработчики из Respawn Entertainment пообещали опубликовать геймплейный трейлер «Воскрешения» уже 3 августа, а сам сезон стартует 8 августа.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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