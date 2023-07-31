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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 получит полную поддержку Steam Deck уже на релизе, а размер финальной версии составил около 122 Гбайт
Есть и другие подробности перед скорым выпуском игры.

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Larian Studios перед скорым релизом своей масштабной ролевой игры Baldur’s Gate 3 опубликовала в Steam статью, в которой собрала всю важную информацию. Мы теперь, например, знаем, что общий вес финальной версии игры составляет около 122 Гбайт. К сожалению, бельгийцы не стали подключать функцию предварительной загрузки, поэтому скачивание станет доступно одновременно всем владельцам проекта в 18:00 по московскому времени.

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Ещё одна приятная новость касается владельцев популярного портативного компьютера Steam Deck. В студии Larian уверены, что к 3 августа игра получит статус полной совместимости с этим устройством. Это значит, что запуск клиента Baldur’s Gate 3 будет проходить ровно, показатель FPS порадует стабильностью, а всё управление должным образом оптимизируют. Проект и сейчас работает на портативном устройстве Valve, но бельгийцы решили настроить всё по аналогии с Divinity: Original Sin 2, которая тоже имеет статус полной совместимости со Steam Deck.

Также Larian рассказала, что Baldur’s Gate 3 получила поддержку ультрашироких мониторов. Студия даже опубликовала скриншот, подтверждающий эту возможность и наглядно демонстрирующий масштабирование изображения на таких дисплеях. Разработчики также напомнили, что сохранения из игры в раннем доступе не подходят к финальной версии.

Поговорили разработчики и про системные требования. Для игры в нативном 4K игроку нужно будет иметь ПК с видеокартой GeForce RTX 4080 или 4090, либо что-то близкое по производительности от AMD. Подключение технологии DLSS позволит геймерам запускать проект при разрешении 4K и на менее мощных компьютерах. А вот добавление поддержки технологии FSR 2.0 стоит подождать до 6 сентября.

Если у вас монитор попроще, то, например, для игры при 1440p и 60 fps потребуется ПК с «хорошим» процессором и видеокартой уровня GeForce 3060. В честь релиза Larian запустит промокампанию на Twitch, в рамках которой игроки смогут получить особые косметические предметы для лагеря. Для этого нужно в период с 3 по 17 августа в течение двух часов посмотреть трансляции каналов, участвующих в программе Twitch Drops.

#valve #steam deck #larian studios #baldurs gate 3
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