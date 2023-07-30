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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежий трейлер Path of Exile 2 и анонс дополнения для первой части: итоги церемонии открытия Exile 2023
Фанаты должны быть довольны.

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В Новой Зеландии состоялась церемония открытия фестиваля ExileCon 2023, в рамках которой разработчики из студии Grinding Gear Games сделали несколько важных анонсов по играм серии Path of Exile. Появились новые сведения по второй части, а также раскрыта информация по дополнению к оригиналу.

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Церемония началась с демонстрации третьего трейлера Path of Exile 2. Разработчики признались, что когда-то сиквел позиционировался ими как улучшенная версия первой части. После запуска PoE 2 могла случиться ситуация, которая уже с Overwatch: вторая часть заменяет оригинал, доступ к которому закрывался. Но позже авторы приняли решение превратить сиквел в отдельный проект с собственным клиентом.

Представители Grinding Gear Games рассказали, что с момента анонса в 2019 году POE 2 росла в своих масштабах. Уже сейчас в клиенте игры есть 6 новых классов, 36 классов восхождения, 600 свежих монстров, 100 боссов, 240 навыков, 1,5 тысячи пассивных умений, новые механики и многое другое.

Приятно также, что разработчики не собираются «кидать» игроков, которые проводили много времени в оригинальной Path of Exile и тратили там деньги. Поэтому все покупки перенесутся.

Ещё про Path of Exile 2 известно следующее:

  • действие игры разворачивается спустя 20 лет после событий первой части, главному герою нужно остановить распространение порчи;
  • сюжетная кампания разделена на 6 актов, в рамках которых игроку предстоит посетить 100 разных областей;
  • переработанная система умений;
  • свыше 700 базовых типов снаряжения — среди нового оружия есть копья, кистени и самострелы.

Закрытое бета-тестирование Path of Exile 2 должно начаться 7 июня 2024 года. Проект заявлен для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. На грядущей в этом году выставке gamescom, которая случится в августе, авторы собираются показать крупное демо.

Также в рамках церемонии открытия фестиваля ExileCon 2023 разработчики из Grinding Gear Games показали расширение для оригинальной Path of Exile, которая получила название «Испытание предков». По такому случаю был продемонстрирован отдельный трейлер. Авторы утверждают, что апдейт должен стать одним из самых крупных дополнений для ролевого боевика.

«Испытание предков» предложит игрокам принять участие в турнире племён каруи и посетить загробный мир. Нужно будет собрать свой отряд и дать отпор павшим вождям десяти племён. А открыть путь в загробную жить каруи можно будет за серебряные монеты.

Так как речь идёт о турнире, то за каждый выигранный матч геймер станет получать награды. Среди них есть татуировки Древа пассивных умений, которые остаются выгравированными прямо на душе персонажа. Они будут улучшать пассивные умения и смогут заменять их на другие.

«Испытание предков» должно выйти 18 августа на ПК и 23 августа на консолях.

#path of exile #grinding gear games #path of exile 2
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