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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Polylithic — симулятор выживания в необычном стиле и антураже
Дело в полигонах. И не только в них.

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Разработчики из студии polyperfect анонсировали низкополигональный симулятор выживания Polylithic. Действие данного проекта происходит 12 тысяч лет назад, в эпоху палеолита. Сначала игра пробудет в раннем доступе Steam, а спустя год можно будет дождаться релиза её финального варианта.

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«Polylithic — это игра на выживание от третьего лица, действие которой происходит в эпоху палеолита/неолита, где игрок создает предметы, открывает технологии, исследует мир, строит базы и может либо развивать племя и командовать поселением, либо играть в игру в одиночку», — гласит короткое описание проекта в Steam. Больше там никакой вменяемой информации нет, зато имеются скриншоты и дебютный трейлер.

Polylithic расскажет историю небольшого племени, которое было практически полностью уничтожено странной болезнью. Молодой преемник вождя должен будет привести своих людей к светлому будущему и попытаться выяснить, что стало причиной масштабной эпидемии. Игроку здесь нужно будет собирать ресурсы, строить сооружения, заботиться о потребностях подопечных жителей и проводить исследование мира. Ещё игра разрешит изучать технологии, которые станут постепенно менять геймплей и превращать кочующих охотников в самодостаточное племя.

Выход Polylithic в раннем доступе Steam запланирован на четвёртый квартал текущего года.

#polylithic #polyperfect
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