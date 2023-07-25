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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: три анимационных ролика Starfield знакомят с ключевыми персонажами
Игра выйдет уже совсем скоро.

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Компания Bethesda опубликовала три анимационных ролика, посвящённых персонажам из разных городов грядущей ролевой игры Starfield. Выпуск пачки этих трейлеров сегодня — типичная медийная подготовка разработчиков к скорому релизу проекта.

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В новых роликах речь идёт о трёх ключевых персонажах с интересными предысториями.

Кент — курьер, которому в какой-то момент приходится стать пилотом военной организации «Авангард». Там он чувствует себя вполне комфортно, выслуживается и становится элитным жителем столицы Нью-Атлантис.

Разработчики пишут про этого курьере следующее: «Пилот-курьер по имени Кент мечтает жить в самой желанной части Освоенных систем — в городе Нью-Атлантис, столице Объединённых Колоний. Присоединившись к “Авангарду” и пройдя путь до столичной элиты, Кент быстро понимает, что приключения за пределами планеты — это то, чего он хотел на самом деле».

Или вот Ванна — девушка-сирота, которая занимается поиском запчастей для своего космического корабля, скитаясь по всему Акила-Сити. Девушка мечтает отправиться к звёздам, кто же её остановит?

Авторы про неё сообщают следующее: «Ванна из Акила-Сити, осиротевшая во время знаменитых Колониальных войн, отчаянно хочет исследовать звёзды. Для этого ей нужно только одно — исправный корабль. Поиски запчастей по всему городу приводят её к неожиданной опасности».

Наконец, здесь ещё есть Ада — бандитка из города Неон, которая связана контрактом с корпорацией Ryujin Industries после спасения её сотрудника.

Bethesda пишет про неё следующее: «Ада и Харпер, две уличные крысы из города Неон, зарабатывают на жизнь воровством у богатых тусовщиков, которые приезжают в “город удовольствий”, чтобы развлечься. Столкнувшись с моральной дилеммой, Ада сразу привлекает внимание всевидящей корпорации Ryujin Industries, которая делает ей заманчивое предложение. Но какую цену предстоит заплатить за него?»

Starfield поступит в продажу 6 сентября на ПК (Steam, Microsoft Store) и Xbox Series, включая Game Pass. За предзаказ премиального издания можно получить ранний доступ к игре с 1 сентября. К сожалению, перевода на русский язык не предвидится.

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