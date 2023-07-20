После поражения нужно стать сильнее и продолжить драться. Типа того.

Издательство Bandai Namco совместно с разработчиками из студии FromSoftware опубликовали сюжетное видео Armored Core VI: Fires of Rubicon — ролевого боевика про огромных боевых роботов. В свежем видеоматериале авторы заострили внимание зрителей на необычайно красиво, но очень опасном мире игры.

реклама

В трейлере демонстрируются события, имевшие место до начала игры. Пилот меха с позывным C4-621 при выполнении одной из миссий на планете Рубикон-3 терпит поражение в сражении с другим роботом. Оправившись после крайне неприятного инцидента, герой решается на вживление в своё тело аугментаций. В конце ролика некий голос призывает пилота заняться новой работой.

В грядущей Armored Core VI: Fires of Rubicon игрокам нужно будет управлять мехой в скоростных сражениях, где можно двигаться в любом направлении, а также добиваться победы, используя преимущества сложных участков и подвижность мехи на земле и в воздухе. Особое внимание здесь будет уделяться сражениям с мощными боссами на близкой и дальней дистанции с использованием широкого спектра наступательных и оборонительных тактик.

Система настройки боевого робота в экшене настроена таким образом, что пользователь сможет подстраивать меху под собственный стиль игры. Разработчики утверждают, что выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию.

Релиз Armored Core VI: Fires of Rubicon должен состояться уже 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.