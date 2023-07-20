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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Игры Blizzard впервые появятся в Steam, шутер Overwatch 2 выйдет в магазине уже 10 августа
А можно StarCraft II, пожалуйста?

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Blizzard объявила, что некоторые её игры начнут выходить в цифровом магазине Steam — впервые в истории. Об этом компания объявила в отдельной заметке, где также рассказала, что первым проектом должен будет Overwatch 2. Условно-бесплатный шутер должен появиться в магазине Valve уже 10 августа, отдельная страница с игрой уже доступна для просмотра.

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Правда, красивого расширения «платформенной географии» не получилось. Для запуска Overwatch 2 потребуется наличие учётной записи в Battle.net с последующей обязательной связкой с аккаунтом в Steam. Аналогичную процедуру, например, проходят пользователи лаунчера EA Play (бывший Origin).

Для Overwatch 2 в Steam также «завезли» отдельные достижения, с которыми можно ознакомиться вот по этой странице. Игру также можно добавить в список желаемого. Сама Blizzard дала понять, что прислушалась к давнишним просьбам геймеров, которые просили выпустить её игры в Steam. Нынешний руководитель студии Майк Ибарра дал однозначно понять, что рад сотрудничеству с Valve, но от использования Battle.net никто не собирается отказываться.

nullТакже Blizzard и Valve не стали рассказывать, какая игра станет следующей в списке на пополнение библиотеке Steam, но поделятся соответствующими подробностями позже.

#steam #blizzard #valve #overwatch 2
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