Разработчики из студии Haemimont Games рассказали кое-что новое о своей грядущей пошаговой тактической стратегии Jagged Alliance 3. Мы теперь знаем, что проект получит официальную поддержку пользовательских модификаций в рамках специального обновления после релиза.
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По поводу создания модификаций нужно действительно рассказать поподробнее. Авторы игры предоставят энтузиастам доступ к внутренним документам, которые позволят им создавать новый контент: наёмников, оружие, задания и многое другое. Также предложенный SDK будет содержать в себе все нужные компоненты для добавления в игру новых языков.
Про Jagged Alliance 3 также известно, что в игре будет онлайновый кооператив на двоих. У игроков будет возможность начать проходить кампанию совместно с самого начала, либо же присоединиться к уже начатому прохождению другого геймера.
В кооперативе у игроков будет общий набор наёмников и они должны будут находиться в одном секторе. Управление диалогами в таком случае станет переходить тому, кто их начинает. Правда, у другого игрока появится возможность предложить свою реплику. Сохранения, сделанные в рамках кооперативного прохождения, будут совместимы с одиночным режимом.
Основные особенности игры:
- побеждайте в отлично продуманных пошаговых сражениях;
- собирайте команду из уникальных наемников, среди которых есть и старые любимчики фанатов франшизы;
- грабьте, собирайте добычу, выбирайте и улучшайте оружие и снаряжение на свой вкус;
- выбирайте особые способности из широкого набора, который становится доступен вашим наемникам по мере роста;
- решите судьбу Гранд-Чиена в ролевой игре с открытым сюжетом;
- контролируйте территорию, обучайте местных жителей, командуйте многочисленными отрядами и обороняйтесь от врагов в живом и активном мире;
- проводите кампании с друзьями по сети в кооперативном режиме.
Релиз Jagged Alliance 3 запланирован на 14 июля на ПК (Steam, GOG).