Подробности будут позже.

Игровая компания Annapurna Interactive опубликовала первый трейлер Blade Runner 2033: Labyrinth — первого проекта, разработку которого она собирается вести сама. Анонс состоялся в рамках прошедшей трансляции, посвящённой играм студии. Как вы понимаете по названию, речь идёт об игре во вселенной «Бегущего по лезвию».

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Действие проекта будет происходить между событиями оригинального фильма Ридли Скотта и сиквела, «Бегущего по лезвию 2049». Данное произведение обязательно затронет тему блэкаута, произошедшего в этой вселенной в 2022 году. Про данное событие очень много говорят герои сиквела, после его начала большая часть электронной техники перестала работать, а производство репликантов оказалось под запретом.

Другие подробности о Blade Runner 2033: Labyrinth будут раскрыты чуть позже, но у проекта уже есть своя страница в Steam. Релиз должен состояться на ПК и консолях, точной даты, как вы понимаете, нет. Разработку Labyrinth возглавил Челси Хэш, который до этого принимал участие в создании Solar Ash и What Remains of Edith Finch.

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Напомним, предыдущей игрой во вселенной «Бегущего по лезвию» является приключение Blade Runner от студии Westwood, вышедшее ещё в 1997 году. Действие проекта, который недавно получил не самое лучшее переиздание, происходит параллельно с событиями первого фильма.