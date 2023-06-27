Разработчики из польской студии Fallen Leaf совместно со своими коллегами из итальянской Black Drakkar Games анонсировали точную дату релиза научно-фантастического триллера Fort Solis. Информация об этом была раскрыта в новом трейлере, в котором известный актёр озвучания Трой Бейкер рассказал о своём участии в проекте.
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В трейлере актёр попытался объяснять, каким образом разработчикам Fort Solis удалось завлечь его на озвучку. Дело в том, что Трой Бейкер всегда хотел поработать с Роджером Кларком, который подарил свой голос Артуру Моргану из Red Dead Redemption 2. Обоим актёрам поручили озвучить ключевых персонажей триллера.
Также в представленном ролике нам показали свежие геймплейные кадры из игры. А сама Fort Solis рассказывает историю инженера по имени Джек Лири, который получил необычный сигнал тревоги и отправился всё проверять на отдалённую шахтёрскую базу на Марсе. Там, как вы понимаете, случился некий инцидент, с которым придётся разбираться.
В грядущем Fort Solis также отметилась актриса Джулиа Браун, которую вы могли видеть в «Основании», свежем сериале от Apple по книгам Айзека Азимова.
Релиз Fort Solis состоится 22 августа на PC и PlayStation 5.