Разработчики из Trepang Studios совместно с издательством Team17 выпустили выпустила в продажу Trepang2 — «сумасшедший кровавый шутер» от первого лица, действие которого происходит в мире далёкого будущего. Поклонники жанра задолго до релиза проекта назвали его преемником идей F.E.A.R. и других классических шутеров.
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Trepang2 предлагает сыграть за сбежавшего солдата, который ничего не помнит о своей жизни, но обладает сверхъестественными способностями. Герой жаждет отомстить, потому не собирается останавливаться ни перед чем.
Как и в случае с F.E.A.R., немалую роль здесь играют суперспособности бойца. Используя сверхчеловеческие силу и скорость, протагонист может легко и просто отбрасывать целые волны тяжело вооружённых наёмников. Он также может замедлять время для уклонения от пуль, становиться невидимкой, брать в руки сразу два оружия и выяснять отношения с врагами в рукопашном бою.
Первые покупатели финальной версии Trepang2 встретили проект положительно: была отмечена схожесть с DOOM, упомянутым ранее F.E.A.R. и другими шутерами «старой школы».
На момент публикации данной заметки Trepang2 собрал 95 % положительных отзывов в Steam на основании свыше 446 отзывов.