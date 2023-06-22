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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Похожий на F.E.A.R. шутер Trepang2 поступил в продажу — пользователи Steam в полном восторге
95 % положительных отзывов и куча комплементов.
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Разработчики из Trepang Studios совместно с издательством Team17 выпустили выпустила в продажу Trepang2 — «сумасшедший кровавый шутер» от первого лица, действие которого происходит в мире далёкого будущего. Поклонники жанра задолго до релиза проекта назвали его преемником идей F.E.A.R. и других классических шутеров.

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Trepang2 предлагает сыграть за сбежавшего солдата, который ничего не помнит о своей жизни, но обладает сверхъестественными способностями. Герой жаждет отомстить, потому не собирается останавливаться ни перед чем.

Как и в случае с F.E.A.R., немалую роль здесь играют суперспособности бойца. Используя сверхчеловеческие силу и скорость, протагонист может легко и просто отбрасывать целые волны тяжело вооружённых наёмников. Он также может замедлять время для уклонения от пуль, становиться невидимкой, брать в руки сразу два оружия и выяснять отношения с врагами в рукопашном бою.

Первые покупатели финальной версии Trepang2 встретили проект положительно: была отмечена схожесть с DOOM, упомянутым ранее F.E.A.R. и другими шутерами «старой школы».

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На момент публикации данной заметки Trepang2 собрал 95 % положительных отзывов в Steam на основании свыше 446 отзывов.

#team17 #trepang2 #trepang studios
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Den41k
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Все не так просто. Минимум нужно докинуть налоги и цену доставки. 40% к цене это примерно нормальный уровень. Плюс в США количество карт больше, следовательно и рынок больше, больше предложений, боль...
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Какой пёс посмел минус поставить? :)
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scroooge
18:26
Так тож фильм такой есть с таким же сюжетом
Похожий на F.E.A.R. шутер Trepang2 поступил в продажу — пользователи Steam в полном восторге
daimos
18:24
Дураки совсем что ль?! Лучше деньжат и авивжух и не мешайте! А еще лучше деньгами. Мне только интересно, что именно должны изменить ф-16 и абрамсы?! Может, Караганов, серый кардинал, не так уж неправ ...
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Pilat2009
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