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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Улицы Нижнего Новгорода в новом трейлере российской ролевой игры «Смута»
Красивые.
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Студия Cyberia Nova опубликовала у себя в группе в VK небольшую подборку некоторых кадров из экшен-RPG «Смута». Авторы дали понять, как в игре будет выглядеть Нижний Новгород начала XVII века. Нам показали примечательные места города: Ивановскую башню, торговую площадь, улицу Кожевенную и другие места.

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«Далее мы перенесёмся в окрестности Нижнего Новгорода к деревне Высокая, а после неё к временному лагерю нижегородского Ополчения. После лагеря мы телепортируемся к сожжённому и разграбленному поместью семьи Стремоуховых, а затем посетим карстовые пещеры, которые реально существовали в ту эпоху, а часть из них сохранилась и по сей день. В нашем случае — это пещера разбойников, пролетая по ней, мы увидим их подземный лагерь», — поясняют авторы насчёт «экскурсии» по городу и окрестностям.

Также видеоролик даёт понять, как в игре будут выглядеть объекты, текстуры и модели персонажей. Но здесь важно запомнить, что по состоянию на июнь 2023 года разработка «Смуты» находится ещё «на середине пути». То есть, до релиза далеко.

Игра «Смута должна выйти в первом квартале 2024 года — если, конечно, к тому моменту не появятся новые условия.

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