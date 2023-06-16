Панам, например. Да же?

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Релиз дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 должен состояться уже через несколько месяцев, поэтому разработчики сейчас довольно охотно делятся подробностями об игре. Мы уже знаем, почему в игре не будет полного перевода на русский язык, как будет выглядеть ключевая локация и ещё несколько вещей. А сейчас настал момент прояснить ситуацию с новыми возможными пассиями главного героя.

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Так вот, никаких новых романов у Ви в дополнении Phantom Liberty не будет. В интервью с изданием Kotaku разработчики уточнили, что команда постаралась установить связи между основной игрой и дополнением таким образом, чтобы в этих новых связях была логика. После чего журналист сделал вывод, что в Phantom Liberty появятся новые опции для взаимодействия с Панам, Керри, Джуди и Ривером — возможными объектами воздыхания из оригинала. Нечто подобное было, например, реализовано в дополнении «Кровь и вино» для The Witcher 3.

Что касается новых веток, то комьюнити-менеджер Марчин Момот пояснил, что CD Projekt RED действительно готовит много чего нового для DLC, но заромансить президента НСША или героя Идриса Эльбы точно не получится.

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Напомним, «Призрачная свобода» поступит в продажу на ПК (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже 26 сентября текущего года.