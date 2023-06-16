Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В дополнении Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 у героя не будет новых романов, но прежние расширятся
Панам, например. Да же?
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Релиз дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 должен состояться уже через несколько месяцев, поэтому разработчики сейчас довольно охотно делятся подробностями об игре. Мы уже знаем, почему в игре не будет полного перевода на русский язык, как будет выглядеть ключевая локация и ещё несколько вещей. А сейчас настал момент прояснить ситуацию с новыми возможными пассиями главного героя.

реклама

Так вот, никаких новых романов у Ви в дополнении Phantom Liberty не будет. В интервью с изданием Kotaku разработчики уточнили, что команда постаралась установить связи между основной игрой и дополнением таким образом, чтобы в этих новых связях была логика. После чего журналист сделал вывод, что в Phantom Liberty появятся новые опции для взаимодействия с Панам, Керри, Джуди и Ривером — возможными объектами воздыхания из оригинала. Нечто подобное было, например, реализовано в дополнении «Кровь и вино» для The Witcher 3.

Что касается новых веток, то комьюнити-менеджер Марчин Момот пояснил, что CD Projekt RED действительно готовит много чего нового для DLC, но заромансить президента НСША или героя Идриса Эльбы точно не получится.

рекомендации
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Напомним, «Призрачная свобода» поступит в продажу на ПК (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже 26 сентября текущего года.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Руководителем разработки второй части Cyberpunk 2077 стал нынешний геймдиректор дополнения Phantom Liberty
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
9
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
96
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
18
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
8
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
11
США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35
+
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
3
Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США
11
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3

Сейчас обсуждают

NullRise
20:03
И где на эти официальные данные можно посмотреть? На украинских источниках небось? )
Аналитики Oryx назвали точное количество танков и другой техники ВСУ, уничтоженной под Запорожьем
Николай Савостин
19:56
За укрофашиста да же ломанного гроша не дают.
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ
DeLaKoren
19:56
нормально
Кабели 12VHPWR могут плавиться и со стороны блока питания
Шалом
19:55
"Бобби, гони их. Ты же – полисмен, а он – ворюга."
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
DeLaKoren
19:49
огромные прокладки
С 2027 года ЕС на законодательном уровне запретит смартфоны с несъёмным аккумулятором
Олег Кожевников
19:39
Если сделать засыпку, уровень воды поднимется. Не нужно быть гением.
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
Kenniover
19:37
Очередное маркетинговое решение современных инженеров,решили с физикой по заигрывать.
Кабели 12VHPWR могут плавиться и со стороны блока питания
Евгений Васютин
19:36
вы всегда можете показать, как надо, на собственном примере
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
Bernigan
19:34
Потому что там повальная пидрилизация и все подряд долбятся в жопу
Новая видеокарта ZOTAC RTX 4090 PGF длиной в 380 мм появилась в Китае за $2 500
Дилдошбек
19:33
не нужно предёргивать, чудо ты в перьях. я написал про либерашек, а не про настоящих либералов.
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем