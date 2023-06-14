Современные видеоигры становятся всё дороже, потому что «разработка дорожает», в то время как на самом деле она наоборот удешевляется за счёт применения унифицированных инструментов и движков, поэтому геймеры уже не берут все игры подряд, а выбирают то, что предоставляет наибольший «выхлоп» за свои деньги. И соотношение «цена игры — время прохождения» является одними из ключевых статистических данных при принятии решения о покупке проекта.
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Alan Wake 2, по всей видимости, собирается соответствовать этим неписанным «правилам», поэтому в беседе с изданием WCCFTech главный маркетолог студии Remedy Томас Пуха заявил, что на прохождение новинки потребуется не меньше двадцати часов.
Пуха дополнительно отметил, что Alan Wake 2 продолжают доделывать, поэтому продолжительность конечного продукта может оказаться даже выше. Впрочем, необходимо понимать, что 20 часов — это некое усреднённое значение, рассчитанное на среднестатистического игрока. Опытные геймеры наверняка «пробегут» Alan Wake 2 значительно быстрее, и это обязательно необходимо принимать во внимание.
Релиз Alan Wake 2 назначен на 17 октября. В России проект официально недоступен. Так что либо приобретать игру окольными путями, либо пользоваться «народными» версиями — в данном случае и с таким отношением к потребителю каких бы то ни было зазрений совести быть абсолютно не должно.