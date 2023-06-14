Тут у продавцов есть локти-огнемёты!

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В рамках презентации Xbox Extended Showcase, которая прошла несколько часов назад, разработчики из компании CD Projekt RED показали некоторые геймплейные кадры из дополнения Phantom Liberty для ролевого экшена Cyberpunk 2077.

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Так, нам показали прогулку главной героини по «чёрному» рынку в Догтауне — новой локации, в которой будет разворачиваться действие DLC. Здесь можно обзавестись уникальными товарами, которые нельзя найти в других районах. А в самом Догтауне нет обычных полицейских, вместо них тут за порядком следят подопечные местного правителя Курта Хансена.

Сама прогулка по «чёрному» рынку вышла довольно атмосферной. Ви пообщалась с продавцом, который похвастался имплантами рук со встроенными огнемётами, посмотрела на работу тех самых подопечных Курта Хансена и немного походила между прилавками.

После чего нам также показали беседу самого Киану Ривза с журналисткой. Актёр, подаривший голос и внешность персонажу по имени Джонни Сильверхенд, немного рассказал о Догтауне. Все реплики можно предугадать (в районе всё плохо, но зато будет классно). В конце интервью актёр вошёл в образ Джонни Сильверхенда, чтобы попрощаться со зрителями и ведущей.

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Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Прямо сейчас вы можете совершенно бесплатно забрать скриншоты и обои дополнения из отдельного сборника. Кстати, русской озвучки в дополнении не будет — мы про это писали раньше.