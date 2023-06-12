По внутренней игровой хронологии прошло 30 лет, но проблемы почти те же.

Давно мы ничего не слышали про Frostpunk 2 — сиквел градостроительного «выживача», который в своё время обрёл большую популярность в среде ценителей жанра. В рамках PC Gaming Show 2023 разработчики из 11 bit Studios наконец-то продемонстрировали свежий трейлер проекта, а также объявили о том, что он выйдет в свет в следующем году. Пока что без конкретики, но и это уже большое достижение, учитывая, что с весны 2022-го никаких новостей о Frostpunk 2 вообще не поступало.

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Дальше публикации трейлера на этот раз дело не пошло, и это, в целом, правильно: задолго до релиза оглашать подробности проекта обычно приводит к негативному результату: геймплейные особенности меняются, от многих «фишек» с течением времени отказываются. А если ничего не говорить, то их как будто бы и не было.

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Действие Frostpunk 2 разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Стремительное развитие технологий уже привело к тому, что основным энергоресурсом человечества является нефть и нефтепродукты. Таким образом, можно предположить, что Frostpunk 2 по своей сути будет представлять больше проект в сеттинге дизельпанка, тогда как первая часть создавалась в сеттинге стимпанка. Тут уж кому что больше нравится.