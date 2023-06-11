Если вы вдруг решили, что франшизе «Звёздные войны» изжила себя, то вы, как минимум, заблуждаетесь: разработчики игр в хвост и гриву эксплуатируют данный бренд, и сегодня в рамках Xbox Games Showcase был официально анонсирован новый проект под названием Star Wars Outlaws.
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В рамках данной игры, которая позиционирует себя как боевик в открытом мире, мы будем играть за «начинающую» бандитку по имени Кей Весс, которой предстоит не самым честным путём зарабатывать деньги. Допускается прохождение как в формате одиночки, так и присоединяться к различным внутриигровым преступным синдикатам, оперируя, так сказать, от их имени.
Действие Star Wars Outlaws разворачивается в промежутке между V и VI эпизодами киносаги «Звёздные войны». За разработку отвечает коллектив Ubisoft Massive, известный своей работой над дилогией The Division. Первый геймплей собираются показать завтра в рамках мероприятия Ubisoft Forward, ну а релиз назначен на следующий год.