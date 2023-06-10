Минувшая игровая презентация Summer Game Fest вызвала у любителей видеоигр вполне одинаковые эмоции: геймеры попросту не поняли, что это было, зачем, для чего и для кого. Достойных внимания игр в рамках мероприятия показано, за редчайшим исключением, не было. Тем самым редчайшим исключением стала премьера игрового процесса файтинга Mortal Kombat 1.
реклама
Аналитик Benji-Sales решил провести «исследование» и выяснил, что догадки геймеров справедливы: Mortal Kombat 1 действительно стал самым популярным проектом из числа показанных на Summer Game Fest в этом году. По крайней мере, если мерилом популярности считать суммарное количество просмотров, достигающих без малого 7 миллионов, с учётом официальных видеороликов и многочисленных «перезаливов»
Следует отметить, что роль сторонних игровых выставок в современном мире стремительно уходит далеко на второй и даже на третий план: разработчики и издатели предпочитают делать анонсы на своих собственных мероприятиях, при этом нисколько не теряя в масштабах охватываемой аудитории. Дело в том, что абсолютное большинство геймеров получают новости с тематических ресурсов, и, как следствие, им в данном случае совершенно без разницы, в каком формате проводятся презентации игр. Понимать это, к счастью, начали и девелоперы.
Возвращаясь к Mortal Kombat 1, напомним, что проект станет своеобразным новым этапом жизни культовой файтинговой франшизы, в котором нас ждёт обновлённая боевая система, дополнительные игровые режимы, а также качественная сюжетная линия. Релиз назначен на 19 сентября на актуальных платформах: PC, Xbox Series и PlayStation 5, а также Nintendo Switch.