Мы сейчас находимся в том самом периоде лета, когда игровые студии и издатели в огромных количествах «вываливают» в информационное поле свежие анонсы, а также подробности уже ранее представленных проектов. Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl была представлена уже давным-давно и даже сумела пережить смену игрового движка, а на днях — крупную утечку рабочей сборки игры, к публичному и громкому показу проект, по видимости, всё ещё не готов.
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Иначе объяснить отсутствие у чешской студии GSC Game World желания привозить S.T.A.L.K.E.R. 2 на летние игровые мероприятия невозможно. А заявил об этом официальный представитель GSC, отвечая на соответствующий вопрос в теме обсуждения игры в Steam.
По словам представителя студии, июньские мероприятия S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит, но вот в «последующие месяцы» у коллектива будет повод сделать «важные анонсы».
Согласно текущему плану, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет до конца текущего года на актуальных платформах. Ждём. Наверное. Ну, кто-нибудь точно ждёт.