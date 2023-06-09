Выглядит всё неплохо.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Сэм Лэйк, креативный директор и ведущий сценарист финской студии Remedy, в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2023 представил новый геймплейный трейлер хоррора с элементами выживания Alan Wake 2.

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Напомним, в сиквеле у нас будет сразу два главных героя: собственно, сам Алан Вейк и агент ФБР Сага Андерсон. Приключениям последней и посвящён новый трейлер. На протяжении нескольких минут девушка сражается с одержимым Тьмой сектантом в окрестностях городка Брайт Фоллс. Также представленный ролик даёт понять, как будет выглядеть в игре интерфейс и функция осмотра предметов.

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Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Проект не появится на релиза в Steam — действия по правилам «здоровой конкуренции», компания Epic Games надолго выкупила эксклюзивность для своей платформы EGS. А ещё с недавних пор страницу с сиквелом заблокировали для жителей РФ и РБ.