В рамках Summer Game Fest 2023 нашему вниманию представили многими долгожданный свежий трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2. Сроки его релиза долгое время оставались тайной, но сегодня этого секрета больше нет: проект поступит в продажу этой весной, то есть, в период с декабря 2023-го по январь—февраль 2024-го.
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В презентационном видеоролике нам показали геймплейный трейлер кооперативного режима прохождения кампании. Вообще, мода на кооперативы везде, где надо и не надо, возникла в период пандемии и самоизоляции, когда игры на весьма продолжительное время остались единственным широкодоступным средством развлечения и времяпрепровождения с друзьями и товарищами.
В Warhammer 40,000 Space Marine 2 мы примем на себя роль капитана Тита, перед которым поставлена высокая цель — очистить Галактику от власти тиранидов. Ну, или тирании тиранидов, если вы не пугаетесь вынужденной тавтологии.