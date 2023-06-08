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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Warhammer 40,000 Space Marine 2 выйдет этой зимой — видео
И это, естественно, не обязательно означает декабрь.
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В рамках Summer Game Fest 2023 нашему вниманию представили многими долгожданный свежий трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2. Сроки его релиза долгое время оставались тайной, но сегодня этого секрета больше нет: проект поступит в продажу этой весной, то есть, в период с декабря 2023-го по январь—февраль 2024-го.

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В презентационном видеоролике нам показали геймплейный трейлер кооперативного режима прохождения кампании. Вообще, мода на кооперативы везде, где надо и не надо, возникла в период пандемии и самоизоляции, когда игры на весьма продолжительное время остались единственным широкодоступным средством развлечения и времяпрепровождения с друзьями и товарищами.

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В Warhammer 40,000 Space Marine 2 мы примем на себя роль капитана Тита, перед которым поставлена высокая цель — очистить Галактику от власти тиранидов. Ну, или тирании тиранидов, если вы не пугаетесь вынужденной тавтологии.

#saber interactive #focus entertainment #warhammer 40 000 space marine 2
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