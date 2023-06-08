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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Мрачный ролевой боевик Remnant 2 выйдет в конце июля — геймплейный трейлер
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Мероприятие Summer Game Fest 2023 дало старт игровым выставкам июня, на которых нас ждёт масса как достойных внимания игровых новостей, так и тех, которые являются просто «заполнителями» эфиров. Крупнейшим мероприятием из июньских выставок является, пожалуй, именно Summer Game Fest, и в его рамках сегодня была оглашена точная дата выхода Remnant 2 — продолжения тепло принятого в своего время мрачного ролевого боевика Remnant from the Ashes.

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Итак, сиквел поступит в продажу 25 июля, а пока нашему вниманию представили трейлер с демонстрацией игрового процесса в кооперативном режиме. Всё верно: Remnant 2 можно будет проходить и с другом, что, безусловно, делает процесс более увлекательным.

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Согласно заявлениям разработчиков, Remnant 2 во всех аспектах превзойдёт свою предшественницу: ожидайте большой мир, встречи с могучими «боссами», продвинутую боевую систему, процедурно генерируемые подземные локации и многое другое. Ну а проверить всё на практике можно будет всего через полтора месяца.

#gunfire games #gearbox publishing #remnant 2
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