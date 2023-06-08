На случай, если за все эти годы, превратившиеся в десятилетие, его кто-нибудь раньше не получил в качестве подарка.

Хотя PayDay 2 остаётся на данный момент главной и, по сути, единственной несущей для компании Starbreeze золотые яйца курочкой, в основном эти деньги идут с продаж различного внутриигрового косметического контента, поэтому создатели игры при возможности раздают своё творение бесплатно, тем самым увеличивая возможную игровую аудиторию. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга игру вновь можно будет забрать в вечное пользование: для этого нужно лишь проследовать на её страницу в Epic Games Store и нажать на заветную кнопку.

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PayDay 2 представляет собой динамичный командный «грабительский» боевик. В своё время проект был очень популярен, ну а сейчас разработчики активно трудятся над триквелом — PayDay 3. Если планы не сорвутся, то премьера геймплея PayDay 3 состоится уже этим летом; возможно, уже даже сегодня в рамках Summer Game Fest 2023.