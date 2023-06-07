Пиратство в сегменте цифрового контента, одним из представителей которого, безусловно, являются и видеоигры, давно поднимает в обществе вопросы морали. Усугубляется ситуация и тем, что пиратство цифрового контента формально нельзя записать в кражу или воровство: товара от того, что вы его скачаете на «торрентах», в продаже меньше не становится, да и сам «пират» вряд ли даже рассматривает вероятность покупки, так что и в упущенную прибыль его записывать тоже нельзя. В итоге мы остаёмся только с моральной стороной данного вопроса, а она также неоднозначна и зависит от восприятия конкретными людьми и компаниями.
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Студия Running With Scissors, например, относится к «пиратам» с пониманием и не против того, чтобы люди скачивали её игры условно нелегально. Как отметили в RWS, многие из тех игроков, которые поддерживают студию сейчас, раньше «пиратили» её игры, прежде чем их купить. И ничего ужасного в этом, как выяснилось, нет.
При этом представители Running With Scissors отметили, что говорят только за себя, да и призывают помнить, что деньги — это кровь экономики, и без финансовой поддержки работа становится невозможной. Выбирая между покупкой «серых» копий своих игр или скачиванием их с «торрента» с последующей покупкой официальной лицензионной версии, девелоперы из RWS предлагают придерживаться второго варианта.