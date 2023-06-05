Они уже выглядят фактически профессиональными.

На днях в Сеть «случайно» утекла зашифрованная рабочая сборка S.T.A.L.K.E.R. 2, к которой затем точно также «случайно» был найден ключ, в результате чего интересующиеся игровой индустрией товарищи смогли протестировать рабочую версию проекта и даже сделать в ней снимки экрана. Сегодня, например, издание DSO Gaming опубликовало четыре скриншота в высоком качестве, на которых можно заметить различные локации Зоны, включая и РЛС «Дуга», в первой части выполнявшей роль «Выжигателя мозгов».

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5, а её релиз, если всё пойдёт по уже неоднократно менявшемуся плану, состоится до конца текущего года. Понятнее всё станет уже в этом месяце, в ходе которого будет проведена масса игровых мероприятий от различных издателей и разработчиков: если GSC Game World привезёт S.T.A.L.K.E.R. 2 хотя бы на одно из них, то прогноз явно станет более позитивным.