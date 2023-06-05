Неплохому файтингу — достойный онлайн.

Всего три дня назад состоялся релиз Street Fighter 6, и вот, на сегодняшний день его так или иначе опробовали уже свыше одного миллиона игроков, о чём сообщили представители официального японского подразделения Capcom.

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Capcom поблагодарила игроков за поддержку и вместе с тем сообщила, что совокупные продажи всех игр серии Street Fighter на сегодняшний день перевалили за 50 миллионов копий.

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Стоит отметить, что миллион игроков за три дня — это превосходный результат, особенно, учитывая, что жанр файтингов сам по себе довольно нишевый, а также имеет высокий уровень конкуренции при не столь уж серьёзных отличиях в игровом процессе между соперниками.