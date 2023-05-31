В Сети появилось упоминание о том, что горячо ожидаемый файтинг Street Fighter 6 будет защищён системой Denuvo. Соответствующая пометка появилась и на официальной странице игры в Steam.
реклама
В том, что Denuvo будет защищать Street Fighter 6, нет абсолютно ничего удивительного. Дело в том, что компания Capcom добавлять в свои игры антипиратскую защиту с начала 2017 года — когда появилась Resident Evil 7.
Напомним также, чуть ранее в Сети появились первые оценки: средний рейтинг файтинга на агрегаторе рецензий OpenCritic в данный момент составляет 92 % на основании аж 105 рецензий.
Сам проект выходит уже завтра, 1 июня. В основу Street Fighter 6 положена собственная разработка Capcom — игровой движок RE Engine. На старте файтинг предложит три режима: «Чемпионат мира», «Поле боя» и «Центр сражений». В пуле персонажей будет 18 мастеров (как легендарных героев серии, так и новичков).
«В Street Fighter 6 представлена улучшенная система боя с тремя типами контроля — Классический, Современный и Динамичный — что позволит вам быстро настроить игру под свой уровень навыков. Новая функция комментариев в реальном времени не дает заскучать во время матча и помогает разобраться в процессе игры. Новая система «Счетчик энергии» позволяет вам распоряжаться ресурсами по своему усмотрению. Используйте ее с умом, чтобы одержать победу», — гласит официальное описание проекта.
Street Fighter 6 выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S.