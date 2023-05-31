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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы исторического ролевого экшена «Смута» завели страницу во «ВКонтакте» и выложили первый дневник разработки
Новосибирцы пообещали больше не молчать.
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Разработчики исторического ролевого экшена «Смута», про который в Сети до недавнего времени ходили противоречивые сведения, решили прервать долгое радиомолчание и должным образом заявить о себе и своём проекте. Так, у новосибирской студии Cyberia Nova теперь есть официальное сообщество игры в соцсети «ВКонтакте», где был размещён первый дневник разработки.

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Ролевый экшен «Смута», в основу которого положены события романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», за этого самого Милославского и даст сыграть. По сюжету, герой участвует в Битве за Москву и ещё нескольких важных событиях. Он также окажет внесёт свой вклад в завершение этой самой Смуты и объединение Московской Руси.

В представленном 8-минутном ролике сотрудники Cyberia Nova Тимофей Шевяков, Юрий Ермолаев и Лада Шведова рассказали о типичных заблуждениях насчёт Смутного времени и отражении особенностей этого периода в игре. Они также дали понять, что серьёзно относятся к историческому наследию и общаются с консультантами для проработки достоверно выглядящих локаций, персонажей, костюмов и многого другого.

Руководство студии пообещало, что таких дневников разработки будет несколько. Алексей Копцев (руководитель студии) пообещал, что в будущих эпизодах игроки смогут увидеть «внутреннюю кухню» и проникнуться её атмосферой. А ещё Cyberia Nova заверила, что «время тишины закончилось». В группе «ВКонтакте» будут регулярно выкладываться новости об игре, устраиваться конкурсы и делаться другие подобные вещи.

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Выход «Смуты» должен состояться в конце текущего года (очень оптимистичный сценарий, если честно) на ПК (VK Play).

#смута #cyberia nova
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