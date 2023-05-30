Sony продолжает выдавать на PC игры, потерявшие ликвидность на своих консолях.

Несколько лет назад Sony приняла мудрое и единственно верное решение: не загоняться с эксклюзивностью, а со временем давать возможность поиграть в свои творения в том числе и PC-геймерам. От этой практики компания не отказывается, и вот, сегодня была официально анонсирована PC-версия Ratchet & Clank Rift Apart. На PlayStation 5 игра, напомним, вышла в июле 2021 года.

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Согласно заявлению разработчиков, PC-версия игры порадует поддержкой современных технологий «умного сглаживания» от всех производителей графических ускорителей, а это значит, что геймерам не придётся выбирать между качеством и производительностью. Впрочем, Ratchet & Clank Rift Apart и так нельзя назвать требовательным проектом, но как базовая функциональность все эти технологии сегодня обязаны присутствовать в любой выходящей на компьютерах игре.