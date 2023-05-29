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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Студия GamesVoice показала переведённый на русский язык трейлер Alan Wake II
Похоже, игры теперь будут локализовываться в основном таким образом.
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Отечественная студия GamesVoice, на которую геймеры возлагают надежды в деле создания полных русских локализаций (включая озвучку) современных видеоигр, которые по тем или иным причинам официально на русский не переводились, показала озвученный трейлер Alan Wake II, оригинал которого был опубликован всего несколько дней назад.

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И хотя GamesVoice показала, как может звучать русская версия Alan Wake II, конкретными планами по полной локализации данного проекта она пока не делится. Оно и немудрено: во-первых, релиз Alan Wake II состоится только в середине осени, и лишь после этого у коллектива появятся необходимые файлы, а во-вторых, сейчас GamesVoice вовсю трудится над озвучками Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi Survivor, которым дан безусловный приоритет.

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#remedy #alan wake 2 #alan wake ii
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