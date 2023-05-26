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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Скриншоты с передовой графикой и другие подробности ремейка Metal Gear Solid: Snake Eater
Есть даже пояснения по обновлённому названию.
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В момент официального анонса ремейка знакового стелс-экшена Metal Gear Solid 3: Snake Eater компания Konami не стала раскрывать слишком много подробностей, но спустя всего несколько часов появились уже и скриншоты, и первые данные по кардинально обновлённому продукту.

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Авторы рассказали, что MGS Delta: Snake Eater станет ремейком для современного поколения игроков. Он во многом будет следовать каноничному первоисточнику, но без новых элементов дело тоже не обойдётся.

Konami не собирается трогать ключевые геймплейные механики, сюжет и общую структуру повествования. Издатель также пообещал, что к своим ролям вернутся оригинальные актёры озвучки, но коснётся ли это всех персонажей — пока не совсем ясно.

Нововведения же будут, они тут для соответствия будущего ремейка современным стандартам. Графика, «бесшовный пользовательский опыт», трёхмерный звук — всё это будет в «дельте». Кстати, о последней: греческая буква Δ (дельта) в заголовке ремейка означает наличие разных геймплейных преобразований при сохранении общего «костяка».

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По данным инсайдеров, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater разрабатывается силами самой Konami при поддержке китайской студии Virtuos. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S. Точную дату пока издательство не может назвать. Зато уже ближайшей осенью выпустит сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 с ремастерами первых трёх игр серии.

#konami #metal gear solid delta snake eater
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