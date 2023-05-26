Игра также получила набор инструментов для создания модов.

Компания Obsidian Entertainment наконец-то выпустила давно обещанный перевод на русский язык для своего исторического детектива Pentiment. Русская локализация появилась в новом патче, соответствующее пояснение есть на странице форума Obsidian, например.

реклама

Помимо критически важного для русскоязычного геймера перевода, Pentiment также получила локализации на японский, корейский и упрощённый китайский. С новым апдейтом проект получил также следующий контент:

новая локация «Внешние фермы» — с домами персонажей;

оптимизированные игровые ресурсы;

огромное количество разных технических исправлений и доработок.

Наконец, для пользователей PC разработчики добавили специальный инструмент, с помощью которого можно менять текст в игре и создавать различные модификации для локализаций.

Сама Pentiment — это исторический ролевой детектив, в котором напрочь отсутствуют бои. При создании визуального стиля игры авторы вдохновлялись иллюминированными рукописями и гравюрами.

Действие Pentiment происходит в Европе, стоящей на пороге масштабных религиозных и политических перемен. Главный герой — художник Андреас Малер, которому по ходу дела предстоит столкнуться с убийствами, скандалами и интригами в Баварских Альпах.

«Выберите свое происхождение и образование. Познакомьтесь с колоритными персонажами. Узнайте истории и секреты баварского городка Тассинг и близлежащего аббатства Кейрсау. В эпоху масштабных религиозных и политических преобразований каждое решение, которое вы примете, может серьезно повлиять на будущее местного населения. Выберите свой путь в эпоху больших перемен и посмотрите, как последствия ваших решений повлияют на следующие поколения», — гласит официальное описание проекта.

В магазине Steam у рисованного детектива Pentiment имеется аж 95 % рейтинга на основании более 3 тысяч отзывов. Проект также доступен для покупки на ПК в Microsoft Store и на Xbox (также и в сервисе Game Pass).