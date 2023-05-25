Разработчики из компании Bungie представили научно-фантастический PvP-шутер Marathon. Проект разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Дату релиза авторы не стали раскрывать, поскольку речь идёт только об анонсе.
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Marathon предложит игрокам примерить на себя роль «бегунов», которые должны будут соревноваться за богатство, выживание и славу в мире с постоянно развивающимися «зонами». Старожилам важно знать, что новый проект не является прямым продолжением оригинальной серии, которая стартовала в далёком 1994 году. Представленный Marathon предложит новую концепцию с видоизменёнными правилами.
Наконец, про Marathon важно знать, что это исключительно многопользовательский проект — никаких одиночных заданий и, уж тем более, сюжетной кампании здесь не будет. Но Bungie пообещала, что в ближайшее время расскажет про игру много чего интересного. Ближайший такой расширенный показ должен состояться уже 22 августа — именно тогда состоится специальная онлайн-трансляция.