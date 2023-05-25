Кинематографично, как всегда.

Компания Sony в конце своей презентации Playstation Showcase показала первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2. На протяжении 12-минут нам показали ключевые особенности проекта, а также дали возможность оценить уровень его графического исполнения. Ну, и на ключевых героев дали взглянуть.

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Одним из главных злодеев сиквела должен стать Крейвен-охотник, он прибывает в Нью-Йорк в поисках Ящера, доктора Курта Коннорса. А уже нашим героям Питеру Паркеру и Майлзу нужно будет совместными усилиями остановить «плохиша».

Геймплейный трейлер в какой-то момент акцентирует внимание игрока на сражении Питера Паркера в союзе с симбиотом, что даёт ему новые возможности в бою. Ролик также показывает процесс переключения между Паркером и Моралесом.

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Релиз Marvel’s Spider-Man 2 должен состояться осенью 2023 года на PlayStation 5. Точной даты пока у разработчиков нет.