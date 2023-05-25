Это привычный Assassin’s Creed.

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Компания Ubisoft впервые продемонстрировала полноценное геймплейное видео грядущей Assassin’s Creed Mirage. Как вы понимаете, премьера игрового процесса состоялась в рамках мероприятия PlayStation Showcase.

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Ролик также раскрыл точную дату релиза проекта — 12 октября текущего года. Материал целиком и полностью состоит из демонстрации стандартных для любой Assassin’s Creed вещей: акробатическим этюдам, выверенному перемещению по крышам домов, «прыжкам веры» и вдумчивым посиделкам на высоко закреплённом брусе. Ну, разумеется, с поправкой на эпоху.

Трейлер также демонстрирует разнообразие здешних локаций и парочку интересных методов главного героя Басима над врагами. В остальном же ничего удивительного — это донельзя типичный Assassin’s Creed.

«Узнайте историю Басима, хитрого вора, который устремляется на оживлённые улицы Багдада IX века в поисках ответов и справедливости. Вступив в загадочную и древнюю организацию Незримых, Басим станет смертоносным мастером-ассасином и изменит свою судьбу куда сильнее, чем ожидал», — гласит официальное описание видеоролика.

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Assassin’s Creed Mirage поступит в продажу на ПК и консолях.