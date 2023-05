Чудеса, да и только.

«Умное» сглаживание DLSS уже относительно давно радует пользователей видеокарт от NVIDIA возможностью любоваться качественной картинкой и при этом не терять в производительности. Наиболее современной версией DLSS является DLSS 3, и сегодня NVIDIA продемонстрировала, какие чудеса производительности способна проявлять данная технология на ускорителе GeForce RTX 4090 конкретно в The Lord of the Rings Gollum, релиз которой состоится уже в этот четверг, 25 мая.

реклама

Как нетрудно заметить, при активной трассировке лучей без DLSS 3 производительность The Lord of the Rings Gollum в разрешении 4K, мягко говоря, не соответствует даже минимально допустимой (60 fps). При активации «умного» сглаживания же ситуация резко выправляется, демонстрируя рост, превосходящий 200 % (в три с лишним раза), подскакивая с 50—55 кадров в секунду до 150—160 кадров в секунду.

Ещё раз отметим, что в видео продемонстрирована работа игры в разрешении 4K. На «приземлённом» разрешении разница не должна быть столь радикальной, поскольку производительности будет хватать и в стандартном режиме.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В любом случае, системные требования The Lord of the Rings Gollum, учитывая уровень местной графики, недотягивающий даже до показателей 2007 года, уже давно вызывают справедливые вопросы у геймеров.