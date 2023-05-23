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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Рост производительности свыше 200 %: NVIDIA показала, как работает DLSS 3 в The Lord of the Rings Gollum
Чудеса, да и только.
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«Умное» сглаживание DLSS уже относительно давно радует пользователей видеокарт от NVIDIA возможностью любоваться качественной картинкой и при этом не терять в производительности. Наиболее современной версией DLSS является DLSS 3, и сегодня NVIDIA продемонстрировала, какие чудеса производительности способна проявлять данная технология на ускорителе GeForce RTX 4090 конкретно в The Lord of the Rings Gollum, релиз которой состоится уже в этот четверг, 25 мая.

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Как нетрудно заметить, при активной трассировке лучей без DLSS 3 производительность The Lord of the Rings Gollum в разрешении 4K, мягко говоря, не соответствует даже минимально допустимой (60 fps). При активации «умного» сглаживания же ситуация резко выправляется, демонстрируя рост, превосходящий 200 % (в три с лишним раза), подскакивая с 50—55 кадров в секунду до 150—160 кадров в секунду.

Ещё раз отметим, что в видео продемонстрирована работа игры в разрешении 4K. На «приземлённом» разрешении разница не должна быть столь радикальной, поскольку производительности будет хватать и в стандартном режиме.

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В любом случае, системные требования The Lord of the Rings Gollum, учитывая уровень местной графики, недотягивающий даже до показателей 2007 года, уже давно вызывают справедливые вопросы у геймеров.

#daedalic entertainment #the lord of the rings gollum
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