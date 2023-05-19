Во-первых, это страшно.

Разработчики из независимой студии Red Barrels сообщили о выходе в раннем доступе хоррора на выживание The Outlast Trials. Проект в хорошо известной вселенной Outlast вышел в ранний доступ не только в Steam, но и в Epic Games Store. Приобщиться к поклонникам данной вселенной можно всего за 110 рублей.

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Ранняя версия The Outlast Trials предлагает игрокам опробовать на выбор три программы и несколько локаций для прохождения испытаний. В последнем случае речь идёт о детском доме, парке развлечений и полицейском участке.

Авторы хоррора на выживание пообещали по мере развития проекта открывать новые территории и добавлять в игру новые «фишки». На момент написания данного материала The Outlast Trials собрала в Steam свыше 350 отзывов, из которых 94 % — положительные. К сожалению, первые русскоязычные отзывы пока не могут похвастаться конкретикой: игроки пытаются шутить, вспоминают случаи из своей жизни и сравнивают новинку с другими проектами. Для составления более-менее объективной картины стоит подождать.

Действие The Outlast Trials происходит в эпоху Холодной войны в альтернативной реальности. Зловещая компания Murkoff Corporation занимается вербовкой подопытных людей для тестирования на них «передовых методов промывания мозгов» и контроля над разумом. В мире недоверия, страха и насилия мораль подопытных будет подвергнута испытанию, равно как и выносливость. А вот умение здраво мыслить в какой-то момент и вовсе подавят — «всё во имя прогресса, науки и прибыли». Проходить испытания зловещей корпорации Murkoff можно как в одиночку, так и в составе команды на 2, 3 или 4 игрока.

При игре в The Outlast Trials важно уметь избегать врагов, прятаться от них и пытаться убежать. Лаборанты Murkoff предоставят инструменты, которые игроки смогут использовать, чтобы улучшать способности своих героев, а также создавать возможности для бегства, замедлять врагов и многое другое.

«Выбирайте инструменты, улучшения и способности в соответствии со своим стилем игры. Настройте и создайте своего собственного подопытного пациента. Ваша камера — ваш дом, пока вы завершаете терапию, вы можете украсить её, как хотите.

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Вы были похищены корпорацией Murkoff для проведения неэтичных экспериментов, которые изменят вашу психику и поведение на протяжении Испытаний. Соберите документы и предметы, которые помогут доказать злоупотребление служебным положением Murkoff в отношении своих пациентов», — гласит официальное описание проекта.